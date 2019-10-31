Süper Loto çekildi (1)

S\u00fcper Loto oyununun 628'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 6, 22, 24, 28, 34 ve 46 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Y\u0131llard\u0131r izini s\u00fcr\u00fcyorlard\u0131! \u0130lk izlere orada rastland\u0131RT\u00dcK Ba\u015fkan\u0131'n\u0131 Ele\u015ftiren Faruk Bildirici \u00dcyelikten \u00c7\u0131kart\u0131ld\u0131Malatya'da iki otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 4 yaral\u0131
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