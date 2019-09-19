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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Eylül 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:47 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti. İşte MPİ 19 Eylül 2019 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Eylül 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 15, 19, 20, 49 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.

superloto

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.

(AA)

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