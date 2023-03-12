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Süper Loto ne zaman? Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 12 Mart çekiliş sorgulama

12.03.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Canlı yayınlanacak çekilişe ilgi yine oldukça yoğun. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyorlar. Peki Süper Loto ne zaman? Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? İşte 12 Mart çekiliş sorgulama ekranı...

Süper Loto ne zaman? Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 12 Mart çekiliş sorgulama

Süper Loto sonuçları ekranı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanla bekliyor. Her hafta noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişine ilgi epey fazla. Süper Loto ne zaman çekilecek araştırma konusu oldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişe dair detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, MP TV ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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12 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. 21.30'da yapılacak çekilişin ardından sonuçları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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