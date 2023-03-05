Süper Loto saat kaçta, hangi günler çekiliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Mart bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto'da heyecan devam ediyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Milyonlarca şans oyunu meraklısı bu akşam büyük ikramiye kendilerine çıkacak mı diye merak içerisinde. Peki Süper Loto saat kaçta, hangi günler çekiliyor? Sonuçları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR, SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Her hafta salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21.30'da canlı yayında yapılan çekiliş yoğun ilgi görüyor.



