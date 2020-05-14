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Süper Loto sonuçları 14 Mayıs canlı izle: 11 milyon TL için çekilecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Süper Loto 5 devirden sonra 14 Mayıs Süper Loto sonuçları merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 5. devir sonrası bu hafta hem çekilişe ilginin artması hem de büyük ikramiyenin 11 milyon TL2yi bulması bekleniyor. Peki canlı Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve 14 Mayıs Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 654. Hafta Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçları 14 Mayıs canlı izle: 11 milyon TL için çekilecek!

Süper Loto bir kez dev bir ikramiye dağıtma yolunda. Bu akşam geçtiğimiz hafta gerçekleşen 5. devir sonrası 11 milyon TL’yi aşması beklenen büyük ikramiye için çekiliş yapılacak ve haftanın süper Loto sonuçları belli olacak. Bu akşam bir kez daha devir olacak mı yoksa dev ikramiyeyi kazanan olacak mı? Peki canlı Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve 7 Mayıs Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 656. Hafta Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

14 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Süper Loto numaralarının belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 14 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

14 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 654. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

14 Mayıs Süper Loto sonuçları için tıklayınız

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçtiğimiz haftanın sonuçlarını kaçıranlar, henüz kontrol etmemiş olanlar ve ikramiye dağılımlarına bakmak isteyenler tüm bu detayları Mynet’in Süper Loto sayfasından öğrenebilirler.

6 Mayıs Süper Loto sonuçları için tıklayınız

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