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Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! 10 milyonu aşacak büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

Süper Loto çekiliş günü geldi. Geçtiğimiz devirler ile bu akşam belli olacak Süper Loto sonuçları 10 milyonu aşacak bir ikramiye için belirlenecek. Peki bu büyük meblağı kazanan çıkacak mı? Devir serisi devam edecek mi yoksa biri veya birileri bu akşam büyük bir sevinç mi yaşayacak? İşte 10 milyonluk 27 Eylül Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! 10 milyonu aşacak büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

27 Eylül Perşembe akşamı 571. Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Eylül ayının bu son Süper Loto çekilişinin 10 milyonu aşacak bir ikramiye için yapılması bekleniyor. Son 5 haftadır gerçekleşene devirler ile büyük ikramiye miktarı giderek arttı. Bu akşam bu büyük meblağı kazanan çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

  1. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 27 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

27 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 571. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

571. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

  1. haftanın numaraları 13 - 17 - 35 - 36 - 41 – 46 oldu. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 8 milyon 889 bin 961 lira 73 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 5 bilen 92 kişi 7 biin 331 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 835 kişi 149 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 94 bin 79 kişi 13 lira 30'ar kuruş alacaklar.

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