Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! 10 milyonu aşacak büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

27 Eylül Perşembe akşamı 571. Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Eylül ayının bu son Süper Loto çekilişinin 10 milyonu aşacak bir ikramiye için yapılması bekleniyor. Son 5 haftadır gerçekleşene devirler ile büyük ikramiye miktarı giderek arttı. Bu akşam bu büyük meblağı kazanan çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.
Süper Loto 27 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 571. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
571. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 5 bilen 92 kişi 7 biin 331 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 835 kişi 149 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 94 bin 79 kişi 13 lira 30'ar kuruş alacaklar.
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!
Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık
Günün en iğrenç haberi! 3 kızını birden...
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum