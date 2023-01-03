HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 Ocak 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 Ocak 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

03.01.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 3 Ocak 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 3 Ocak Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 Ocak 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 3 Ocak Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 OCAK AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi için geri sayım sona erdi. Çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto çekilişi 3 Ocak Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:

3 - 4 - 29 - 30 - 45 - 51

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cezaevinde yaşamını yitirmişti... Adalet Bakanlığından 'Vural Avar' açıklaması: Özel af iddialarına yanıt verildiCezaevinde yaşamını yitirmişti... Adalet Bakanlığından 'Vural Avar' açıklaması: Özel af iddialarına yanıt verildi
'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango Şans oyunu süper loto çekilişi süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Ali Babacan’ın ‘Kürtçe’ için yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı!

Ali Babacan’ın ‘Kürtçe’ için yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.