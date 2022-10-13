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Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ekim 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

13.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 13 Ekim Perşembe akşam saatleri itibariyle merak konusu oldu. Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri oynanabiliyor. 13 Ekim 2022 Perşembe akşamı haftanın ikinci Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Peki, Süper Loto sonuçları ne oldu? 13 Ekim 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ekim 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından dört gözle bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 13 EKİM 2022!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti.

İşte kazanan numaralar;
1-9-13-14-32-46

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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