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Süper Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

17.11.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları açıklanıp açıklanmadığı 17 Kasım Perşembe akşam saatlerinde merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 17 Kasım 2022 Perşembe akşamı haftanın ikinci Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Peki, 17 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar 17 Kasım Perşembe Süper Loto'nun sonuçları saat kaçta açıklanacağını ve nereden açıklandığıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte Süper Loto sorgulama ekranı..

17 KASIM SÜPER LOTO AÇIKLANDI!

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Süper Loto çekilişi 17 Kasım Perşembe günü saat 21:30'da açıklandı. Sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

İşte kazanan numaralar;

5-22-26-35-43-46

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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