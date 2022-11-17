Süper Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar 17 Kasım Perşembe Süper Loto'nun sonuçları saat kaçta açıklanacağını ve nereden açıklandığıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte Süper Loto sorgulama ekranı..

17 KASIM SÜPER LOTO AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi 17 Kasım Perşembe günü saat 21:30'da açıklandı. Sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

İşte kazanan numaralar;

5-22-26-35-43-46

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



