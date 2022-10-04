SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar!

Süper Loto çekiliş sonuçlarında beklenen gün geldi. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milli piyango oyunlarının sonuçları www.millipiyangoonline.com sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi ve kazanan talihli numaralar belli oldu. 4 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulamanızı aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları 4 Ekim Salı günü saat 21:30’da yapılacak olan çekilişin ardından netleşti.

Kazanan numaralar ise şöyle:

9-12-21-42-46-48

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal sizin için rastgele 6 numara seçebilir.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



