Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekili sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyordu. Vatandaşlar gece boyunca Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? sorularını arattı. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 4 Haziran Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşandı.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



