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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? 9 Şubat Süper Loto bilet sorgulama

09.02.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları bugün yine merakla bekleniyor. Şans oyunu meraklıları bu akşamki çekiliş ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Süper Loto hangi günler oynanıyor insanlar merak ediyorlar. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? 9 Şubat Süper Loto bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 10 Ocak Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Vatandaşlar çekilişe yoğun bir ilgi gösteriyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto bu akşam saat 21.30'da çekilecek. Çekiliş canlı yayınlanacak. Kuponlarını dolduran vatandaşlar çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor.

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9 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş büyük bir ilgi görüyor.

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Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin en çok ilgi gören çekilişlerinden biri oldu. Çekiliş her hafta saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

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