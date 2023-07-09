Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 9 Temmuz millipiyangonline.com bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto bütün sonuçlar, Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 9 Temmuz Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 9 Temmuz Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

6 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 4 Temmuz'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 55.808.178,47 ₺ milyon TL olarak açıklandı.



