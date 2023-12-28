SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? 28 Aralık Milli Piyango sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar 'Süper Loto sonuçları ve Süper Loto ne zaman çekiliyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Çekilişte şansını deneyenler 28 Aralık sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebiliyor. İşte 28 Aralık Süper Loto sonuçları için millipiyangoonline.com ekranı...

28 ARALIK SÜPER LOTO SONUCU BUGÜN!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 28 Aralık Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

26.12 SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 26 Aralık'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto büyük ikramiyesi 138.922.948,62 ₺ olarak açıklandı.

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.







