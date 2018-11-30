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Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 01:42 | Son Güncelleme

29 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu. 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 306 bin 685 lira 43 kuruş devretti. İşte 29 Kasım 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

29 KASIM 2018 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 580'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 22, 38, 48 ve 53 olarak belirlendi.

loto

DEVRETTİ

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 306 bin 685 lira 43 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 330 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 178 lira, 3 bilen 62 bin 892 kişi 15 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.


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