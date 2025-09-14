Süpermarket zincirinde bakteri alarmı! İki ürün acil şekilde geri çağırıldı: Enfeksiyon ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor

İngiltere’de süpermarket zinciri Sainsbury’s, iki humus ürününü E. coli bakterisi riski nedeniyle geri çağırdı.

JS Classic Houmous (315g) ve JS Lemon & Coriander Houmous (200g) ürünlerinde, Shiga toksini üreten E. coli (STEC) bakterisi bulunabileceği açıklandı. Bu bakteri ciddi bağırsak enfeksiyonlarına ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Gıda Standartları Ajansı, bu ürünleri alan müşterilere yememeleri ve mağazaya geri getirerek para iadesi almaları çağrısında bulundu.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ:

JS Classic Houmous 315g – Parti Kodu: 8001352 – Son Tüketim: 13 Eylül 2025

JS Lemon & Coriander Houmous 200g – Parti Kodu: 8062998 – Son Tüketim: 14 Eylül 2025

E. coli belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, kanlı dışkı ve ciddi durumlarda böbrek yetmezliği bulunuyor.

Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı. Bu yıl ABD’de bir McDonald’s şubesinde burgerden kaynaklı E. coli salgını sonrası bir kişi hayatını kaybetti.