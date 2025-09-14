KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Süpermarket zincirinde bakteri alarmı! İki ürün acil şekilde geri çağırıldı: Enfeksiyon ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor

Sainsbury’s, E. coli riski nedeniyle iki humus ürününü raflardan çekti. Yetkililer, ürünleri alanların tüketmeden iade etmeleri konusunda uyardı.

Süpermarket zincirinde bakteri alarmı! İki ürün acil şekilde geri çağırıldı: Enfeksiyon ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de süpermarket zinciri Sainsbury’s, iki humus ürününü E. coli bakterisi riski nedeniyle geri çağırdı.

JS Classic Houmous (315g) ve JS Lemon & Coriander Houmous (200g) ürünlerinde, Shiga toksini üreten E. coli (STEC) bakterisi bulunabileceği açıklandı. Bu bakteri ciddi bağırsak enfeksiyonlarına ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Süpermarket zincirinde bakteri alarmı! İki ürün acil şekilde geri çağırıldı: Enfeksiyon ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor 1

Gıda Standartları Ajansı, bu ürünleri alan müşterilere yememeleri ve mağazaya geri getirerek para iadesi almaları çağrısında bulundu.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ:

JS Classic Houmous 315g – Parti Kodu: 8001352 – Son Tüketim: 13 Eylül 2025

JS Lemon & Coriander Houmous 200g – Parti Kodu: 8062998 – Son Tüketim: 14 Eylül 2025

Süpermarket zincirinde bakteri alarmı! İki ürün acil şekilde geri çağırıldı: Enfeksiyon ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor 2

E. coli belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, kanlı dışkı ve ciddi durumlarda böbrek yetmezliği bulunuyor.

Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı. Bu yıl ABD’de bir McDonald’s şubesinde burgerden kaynaklı E. coli salgını sonrası bir kişi hayatını kaybetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'yı saran hastalık: Saatler içerisinde öldürüyor!Almanya'yı saran hastalık: Saatler içerisinde öldürüyor!
Tatil sonrası depresyonuna dikkat! Tatil sonrası depresyonuna dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Bakteri hastalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.