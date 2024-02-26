Şüphe çekmemek için Bitcoin kullanıyorlar! Konuma gittiğinde uyuşturucu oradaydı... Sosyal medyadan gençlerle böyle pazarlık yapıyorlar

Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası çapta da ticaret yapan birçok örgüt son dönemlerde çökertildi ancak uyuşturucu tacirleri gençler ile sanal alemde bulup pazarlığa girişiyor.

Uyuşturucu trafiği akıllı telefonlar üzerinden sanal alemde yürütülüyor. Mercek altına alınan bu ağda genelde Telegram gibi anonim uygulamalar tercih ediliyor.

YA KURYEYLE YA ELDEN

Habertürk'te yer alan habere göre; uyuşturucu satışı internetten başlıyor, kimi zaman kuryeyle kimileyin ise elden devam ediyor. Bu yolla uyuşturucu alan gençlerden biri "Ya o sizin adresinize kuryeyle veya başka bir şekilde ulaştırıyor maddeyi ya da siz gidip ondan elden alışverişinizi yapıyorsunuz." diye konuştu.

"KONUMA GİTTİĞİMDE ORADAYDI"

Bir başka genç ise uyuşturucuyu nasıl elde ettiğini "Konuma bıraktı. Bana konumu attı, ben ona parasını attım. Konuma gittiğimde uyuşturucu oradaydı" diyerek anlattı.

SEMT, FİYAT VE GRAM BİLGİSİ VERİLİYOR

Uyuşturucu tacirleri daha çok yaşları 18-24 arasında değişen gençleri hedef alıyor. Sanal alemde uyuşturucu satışına ilişkin semt, fiyat, gram bilgisi veriliyor.

Emekli narkotik polisi İsa Altun, "Bunlar zannetmesinler ki biz Telegram'da veya diğer gruplarda elimizi kolumuzu sallayarak işimizi yapıyoruz. Polisler orada devriye geziyor, gerekeni yapıyor" diyerek uyuşturucu tacirlerinin peşinde olunduğunu belirtti.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BITCOIN KULLANILIYOR

Uyuşturucu satın alan gençlerden biri "Genelde bu para verme durumları Bitcoin veya fiziksel ortamda nakit parayla oluyor" diyerek ticaret yöntemlerini açıkladı. Altun ise Bitcoin kullansalar da polis geliştirmiş olduğu yazılımlarla bunları takip edebiliyor. Her ay ortalama 20 bin insan polis ve jandarma bölgesinde madde bağımlılığı ticaretinden dolayı gözlem altına alınıyor ve adli birimlere sevk ediliyor. 'Biz bu işi yaptık, yanımıza kâr kalır' demesinler. Polis gereken takibi yapıyor, hiçbir yere kaçamazlar" diyerek devam etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





