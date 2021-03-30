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  4. Şüphe üzerine yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hapla yakalandı

Şüphe üzerine yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hapla yakalandı

30.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi.

Şüphe üzerine yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçen M.S.(40) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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