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Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

Gaziantep’te çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabancayla 40 çalıntı güvercin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 şahsın üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, aracın içerisinde yapılan kontrolde ise 40 adet çalıntı güvercin ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

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