Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

Gaziantep’te çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabancayla 40 çalıntı güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 şahsın üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, aracın içerisinde yapılan kontrolde ise 40 adet çalıntı güvercin ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.



