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  4. Süratle gelen araç otobüs durağındaki yayalara çarptı: 1’i çocuk 5 yaralı

Süratle gelen araç otobüs durağındaki yayalara çarptı: 1’i çocuk 5 yaralı

17.06.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, otobüs durağında bekleyen yayalara çarptı. Ardından kaldırıma çarpan araç ağaca vurarak durdu. Kazada durakta bekleyen 1’i çocuk 5 kişi yaralanırken, sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Süratle gelen araç otobüs durağındaki yayalara çarptı: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi’nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen otomobil sürücüsü Yalçın Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 1’i çocuk 5 kişiyi ezdi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan Muha Tavvus (35) Mune Mansur (13) ve Mustafa Oğur’u Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. İsmi öğrenilmeyen diğer iki kişi ise çevre hastanelere götürerek tedavi altına alındı.

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Kaza esnasında olay yerinde bulunan Aysel Erdem isimli vatandaş, "Otobüsten indik, içi baya bir kalabalıktı . İlk önce amcaya vurdu daha sonra diğerlerine vurdu. Otobüsten indik işe gidiyorduk, biranda ne olduğunu anlamadık” diye konuştu.

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(İHA)

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