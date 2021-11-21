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Sürdürülebilir diyetin püf noktaları! Pazartesi başlıyor, salı bitiyorsa...

21.11.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyete başlarken çok istikrarlı olsak da çoğu kişi ikinci günü tamamlamadan vazgeçebiliyor. Peki sürdürülebilir diyet için nasıl hareket etmek gerekiyor? İşte Covid-19'la birlikte gelen kilolardan kurtulmak için diyette dikkat edilmesi gerekenler...

Sürdürülebilir diyetin püf noktaları! Pazartesi başlıyor, salı bitiyorsa...

Yaklaşık iki yıldır günlük yaşantımızda köklü değişikliklere neden olan Covid-19 pandemisi, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle pek çok kişide hızlı kilo alımına yol açtı. Üstüne bir de sonbaharda metabolizmanın yavaşlaması ve hareketsizliğin daha da artması eklendiğinde kış öncesi şok diyetlere ilgi artıyor. Ancak dikkat! Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sürdürülebilir olmayan, sağlığa ciddi zararlar verebilen şok diyetler yerine; hem sürdürülebilir olan, hem de sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, ‘parmak izi’ gibi kişiye özel diyetler uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Bunu yapmak için de kişinin diyetisyen eşliğinde, ‘hem ruhuna hem bedenine iyi gelecek, iyi hissettirecek’, alternatifleri beraber oluşturacakları bir diyet uygulaması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Amacınız; ideal kilonuza kavuşmaya çalışırken, hayatınızda doğru ve kalıcı beslenme davranışı geliştirebilmek olsun. Bazı kurallara dikkat ederek bunu gerçekleştirmek mümkün. Bir davranış yaptıkça kalıcı hale gelir. Diyetisyeninizle size özel doğru yöntemi bulup, keyifle beslenip sağlıklı kilo vermek zor değil” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, diyetinizin pazartesi başlayıp salı bitmemesi, hem kilo kaybınızı sağlayıp hem de sürdürülebilir olması için, diyete başlarken dikkat etmeniz gereken 6 kuralı sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İDEAL KİLONUZA ADIM ADIM İLERLEYİN

Kilo verme hedefinize adım adım ilerleyin. Eğer 10 kilo verme hedefiniz varsa, öncelikli olarak 3 kilo vermeyi deneyin. Hedefinizi yavaş yavaş artırın. Bu sayede ilk hedefinize ulaşmanız hem daha kolay olacak hem de bu durum sizi motive edip ikinci hedefiniz için yola devam edeceksiniz. Ama yola ‘10 kilo vermem lazım’ diye başlarsanız, ilk hafta verdiğiniz 1 kilo sizi motive etmeyebilir. Çünkü hedefiniz hala çok uzak gibi düşüneceksiniz.

SİZE UYGUN EN DOĞRU YÖNTEMİ BELİRLEYİN

Çevrenizde diyet yapmış ve çok iyi kilo vermiş hatta nasıl kilo verdiğini anlatan kişiler mutlaka vardır. Son dönem sıkça dile getirilen 2 öğün beslenme, protein diyeti, sebze diyeti vb liste uzar ve gider. Yapacağınız şey çok basit; bir diyetisyen ile görüşüp; beslenme şeklinizi, yaşamınızı, çalışma saatlerinizi detaylı konuşup size en uygun, sağlıklı kilo verme yöntemini bulmaktır.

ŞOK DİYETLERE İTİBAR ETMEYİN

Hızlı kilo vermeyi vadeden, şok diyetlerden uzak durun. Kilo verme hızınızı da kimseyle karşılaştırmayın. Parmak iziniz gibi beslenmeniz de size özel planlanmalı. Herkes ara öğün yapmak zorunda değil veya herkes 2 öğün beslenmek zorunda değil. Öğün sayısı, zamanı, içeriği size özel ve tüketebileceğiniz, uygulayabileceğiniz şekilde olmalıdır. Sevdiğiniz, sevmediğiniz besinleri, yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı diyetisyeniniz ile paylaşın.

HAZIR OLDUĞUNUZDA BAŞLAYIN

Kilo vermeye karar verdiğinizde önce kendinize hazır olup olmadığınızı sorun. Yakın zamanda taşınma, önemli bir toplantı, seyahat, tatil planı gibi süreçleriniz varsa ve bu tarz yaşam değişikliklerinden etkilenen biriyseniz, sürecin 1-2 gün de olsa aksaması sizi daha çok strese sokuyorsa, daha sakin bir dönemi bekleyebilirsiniz. Doğru yöntem ile beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilir ve sağlıkla kilo verebilirsiniz. Hatta böyle yoğun bir dönemde kendinizle de ilgilenmek size çok iyi gelebilir.

BAŞLANGIÇ İÇİN HAFTALIK HEDEFLER KOYUN

Diyete başlangıç için kendinize haftalık hedefler koyun. Örneğin; günlük içmem gereken kadar su içiyorum; her gün en az 7 saat uyuyorum; tatlı, şekerli, hamur işi gibi kilo almama sebep olan her ne varsa miktarını yarıya düşürüyorum ve haftada en az 3 saat mutlaka yürüyorum. Sadece bu 4 maddeyi değiştirmeye başladığınızda bile karşınızda büyük bir mesele haline gelen kilo verme süreciniz kolaylaşıyor.

ÖDÜL VE CEZA UYGULAMASINDAN KAÇININ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Bu hafta çok güzel kilo vermişim, o zaman kendimi ödüllendireyim. Ya da ‘hiç kilo veremedim. Bu hafta hiç kaçamak yapmamalıyım’ türünde ödül ve ceza yöntemlerinden kaçının. Bu sizi uzun vadede mutsuz edip motivasyonunu azaltır ve kilo olarak geri döner. Bunun önüne geçmek için ödül, ceza sisteminden çıkıp, porsiyon kontrolü ile tanışabilirsiniz. Hangi besin ne yerine geçer? İçerik planlamasını nasıl yapmalıyım vb konularda diyetisyeninizden destek alabilirsiniz” diyor.

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