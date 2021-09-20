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Sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor

20.09.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş, engelli oğlunun sürekli intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, tedavisi için yardım istedi. Anne Karakuş, “Kimse sesimi duymadı. Hiçbir yerden yardım alamadım. Çok zor bir durumdayım. Zaten kendim de hastayım. Üzülüyorum kahroluyorum” ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş’un ikinci çocuğu Berat, sol kolu engelli bir şekilde dünyaya geldi. Yaşı ilerledikçe insanların kendisine acıyarak baktığını söyleyen 15 yaşındaki genç, sürekli intihar girişimlerinde bulundu.

"REZİL OLDUM" DİYEREK GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğunun psikolojik olarak zor günler geçirmesinden dolayı büyük üzüntü duyan anne Karakuş, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. En son bileklerini bıçakla çizen Berat, hastaneye geldiğinde kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce annesine “Rezil oldum” diyerek tepki gösterdi.

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"30 BİN TL İSTEDİ"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan anne Gülsüm Karakuş, çocuğunun kolunun doğuştan engelli olduğunu belirterek, “Bugüne kadar fizik tedavi ile uğraştık. İyileşemeyecek ve ömür boyu böyle kalacak dediler. Geçen yıl bir doktordan iyileşeceğini duydum. O da 30 bin TL istedi” dedi.

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Karakuş, “Çocuğun psikolojisi bozuldu. Yaşamak istemiyor, devamlı intihar ediyor. Tek başına evde bırakıp gidemiyorum. Şu anda çok mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyorum çocuğum için” diye konuştu.

"ÜZÜLÜYORUM KAHROLUYORUM"

Çocuğu için böbreğini bile satmayı düşündüğünü aktaran anne Karakuş, “Sırf çocuğumun iyileşmesi için ama kimse sesimi duymadı. Hiçbir yerden yardım alamadım. Çok zor bir durumdayım. Zaten kendim de hastayım. Üzülüyorum kahroluyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Karabük
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