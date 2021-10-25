Bu hatayı yapıyorsanız tırnaklarınızı kaybedebilirsiniz! Eğer sık sık oje kullanıyorsanız...

Tırnak bakımı denince akıllara ilk olarak oje sürmek geliyor. Siz de tırnakları bakımlı göstermenin en kolay ve pratik yolu olduğu için sık sık oje sürmeyi tercih ediyorsanız bu yazımızı incelemenizde fayda var. Tırnaklarınızın nefes almasına izin vermeyecek kadar sık oje kullanmak, tırnak sağlınız için tehlike yaratıyor olabilir.

OJE KULLANMAK ZARARLI MI?

Çok sık oje sürdüğünde tırnaklarınızın sarardığını, yıprandığını ve güçsüzleşip kolay kırıldığını fark edersiniz. Oje, içinde bulunan kimyasallar sebebiyle tırnaklarınızda pek çok yan etki gösterebilir. Hatta kimi zaman cildinizde de tahriş, kaşıntı, yanma ve batma hislerine neden olabilir. Bazen kokusu bile baş döndürmeye yetiyor diyebiliriz. "Peki, bakımlı görünen tırnaklar ve cilt sağlığı arasında bir seçim yapmak zorunda mıyız?" diye sormaktan geri duramadığınızın farkındayız. Çözüm aslında çok basit: Her şeyde olduğu gibi oje/aseton kullanımında da ölçülü ve dengeli olmak! Bakımlı görünürken aynı zamanda tırnak sağlığınızı da korumak için haftada 1-2 gün tırnaklarınızı doğal haliyle bırakmakta fayda var. Bu şekilde hem sararmaların önüne geçebilir hem de tırnaklarınızın nefes almasına imkan tanıyabilirsiniz.

TIRNAKLARINIZA ZARAR VERMEDEN OJE ÇIKARMANIN ALTERNATİF YOLU

Aseton; oje çıkarmaya yarayan, günlük hayatta bir market rafı kadar uzağınızda olan kimyasal bir ürün. Sık sık oje sürüyor, ojenizi değiştiriyor ve dolayısıyla asetonu da sıklıkla kullanıyorsanız bu kimyasal, bir yerden sonra tırnaklarınızın aşınmasına ve güçsüzleşmesine neden oluyor. Bu keskin kokulu sıvı, içerisinde bulunan alkol ve diğer kimyasal maddeler sebebiyle bir noktada ellerinizin kurumasına da yol açıyor. Genellikle asetonlarla aynı reyonda bulunan su bazlı asetonsuz oje çıkarıcılar, tam da bu noktada imdadınıza koşuyor. Aseton kullanmaya sık sık ihtiyaç duyuyorsanız alternatif olarak asetonsuz oje çıkarıcıları öneriyoruz.

Sağlıklı ve bakımlı günler diliyoruz!

