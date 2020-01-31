Sürekli yorgunluk haline veya tansiyon ataklarına dikkat

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, sağlığımız için büyük önem taşıyan böbrek üstü bezinde gerçekleşen problemlerin, sürekli olarak hissedilen stres ve yorgunluk halinin veya hipertansiyon ataklarının kaynağı olabileceğini belirtti. Böbrek üstü bezinde oluşabilecek tümörlere nasıl müdahale edildiği hakkında bilgiler verdi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Böbreküstü bezleri, böbreklerin üst tarafında bulunan endokrin sistem hormonlarını üreten bezlerdir. Bu hormonlar kan yoluyla taşınarak vücuttaki diğer organ veya hücrelerin aktivitesi üzerinde etkili olan kimyasallardır. Böbrek üstü bezi hastalığı, sık rastlanan bir hastalık değildir. Ancak sinsi şekilde ilerleyen rahatsızlık sürekli yorgunluk, tansiyon yüksekliği ve aşırı kilo alma gibi önemli sağlık sorunlarının nedeni olabilir. Bu bezin hastalıklarında bazen cerrahi olarak çıkarılması gereken durumlar vardır. Özellikle adrenal bezin gereğinden fazla hormon üreten büyümesi veya bir tümör varlığı ameliyat gerektirir" dedi.

Tanısında kullanılan yöntemler

Böbreküstü bezi büyümesini ve nedenini teşhis etmek için çeşitli yöntemler olduğunu söyleyen Demir: “İlk olarak kan ve idrar testleri yapılarak büyümenin hormonal açıdan işlevli ya da işlevsiz olduğunu belirleyen maddelerin varlığı tespit edilmektedir. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme taraması veya sintigrafi böbreküstü bezi tümörünün boyutunu, kanserli olup olmadığını değerlendirmek ve teşhis etmek için kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.