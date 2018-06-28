KADIN

Suri kabilesinin güzellik ritüelleri akıllara durgunluk veriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

Güneybatı Etiyopya'dan Suri kabilesi dünyanın en güçlü yerli kabilelerinden biri. Vücutlarındaki jilet izleri, ağızlarındaki tabakalar Suri kabilesinin çarpıcı güzelliğini gösteriyor. Kadınların bu görünüşleri güzellik ölçütü olarak kabul ediliyor.

Suri kabilesinin güzellik ritüelleri akıllara durgunluk veriyor

Suri kabilesindeki yeterli bir olgunluğa erişen kadınların vücutlarına jiletlerle kesikler atılıyor. Bu izler aynı zamanda ileride çocuk sahibi olabileceğininin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

1

Genç kızlar yaklaşık yarım saat süren bu yara izleri için bıçak ve ustura darbelerine maruz kalıyor. Yara izleri kabile erkeklerinin çıplak deri sevmemeleri nedeniyle de yapılıyor. Yıllarca süren bu gelenek erkeklerin istekleri doğrultusunda bugüne kadar sürdürülmüş ve hala da devam ediyor.

728xauto

Fotoğrafları çeken Alman fotoğrafçı Jan C Schlegel , ''Yüzünde herhangi bir acı belirtisi yoktu. Yarım saat boyunca sesini çıkarmadı. Eğer çıkarmış olsaydı bu ailesi için bir utanç kaynağı olarak kalacaktı'' dedi.

728xauto (1)

Yaranın açılmasından sonra, insanlar yara izini daha da arttırmak için bazen kömür veya ağaç gibi bitki suları kullanıyorlar. Atma adı verilen bu izler bölgenin güzelliği ve bir sanat türü olarak kabul ediliyor.

4

Fotoğraflarda kırsal topluluklarda yaşayan insanların yaşam tarzları ve gelenekleri göze çarpıyor. Kadınlar, kabile erkeklerine nazaran geleneklerini hala sürdürmeyi başarabilmiş. İlgi çeken saç modellerini yapabilmek için saatlerce uğraşıyorlar.

6

Bir diğer güzellik ölçütü de ağızlara yerleştirilen diskler. Disklerin yerleştirilmesi için kadının alt iki dişi çekiliyor. Diskin boyutu ne kadar büyükse evlenirken babasına çeyiz olarak fazla inek veriliyor.

8

Suri kabilesinde erkeklere düşen görevler de var. Sopa dövüşü ile gelin arayışı içine giren erkekler ciddi yaralanma hatta ölümle bile sonuçlanabilecek bir düello ortamına giriyorlar. Suri kabilesinde inekler de büyük önem taşıyor. Ortalama bir ailenin 30-40 bulunuyor. Kabilede sığırlar takas olarak kullanılırken süt ve kan kaynağı olarak kullanılıyor.

9

Fotoğrafçı Jan Schlegel, portrelerinin ''eşsiz, gururlu, özel ve güzel bir şey” sergilediğini söylüyor. Fotoğraflarını çektiğim insanların umutlarını ve hayallerini, aynı zamanda acıyı ve sıkıntıyı görüyorum'' diye ekliyor. Kabiledeki her hane ailenin kadını tarafından yönetiliyor ve gelirlerini istedikleri gibi harcıyorlar. Suri gençleri yaklaşık sekiz yaşındayken, büyükbaş hayvanlara bakmaya başlıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suri kabilesi suri kabilesi kadınları

En Çok Okunan Haberler

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) çözümsüz değil!

Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) çözümsüz değil!

Sakalları yüzünden yıllarca dışlanan kadın şimdi cesaretiyle övgü topluyor

Sakalları yüzünden yıllarca dışlanan kadın şimdi cesaretiyle övgü topluyor

Suri kabilesinin güzellik ritüelleri akıllara durgunluk veriyor

Suri kabilesinin güzellik ritüelleri akıllara durgunluk veriyor

Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

İlginizi Çekebilir

Vajinası olmadan doğan kadına balık derisinden vajina yapıldı

Vajinası olmadan doğan kadına balık derisinden vajina yapıldı

Titreşimli külot sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Titreşimli külot sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakalları yüzünden yıllarca dışlanan kadın şimdi cesaretiyle övgü topluyor

Sakalları yüzünden yıllarca dışlanan kadın şimdi cesaretiyle övgü topluyor

Aynada kendilerini görmeye tahammül bile edemiyorlardı! Değişimlerine kimse inanamıyor

Aynada kendilerini görmeye tahammül bile edemiyorlardı! Değişimlerine kimse inanamıyor

Vajinası olmadan doğan kadına balık derisinden vajina yapıldı

Vajinası olmadan doğan kadına balık derisinden vajina yapıldı

Titreşimli külot sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Titreşimli külot sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemler

Büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemler

Uzun saçlı kadınların yaşadığı acı veren gerçekler! Yaşamayan bilmez

Uzun saçlı kadınların yaşadığı acı veren gerçekler! Yaşamayan bilmez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.