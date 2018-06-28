Suri kabilesinin güzellik ritüelleri akıllara durgunluk veriyor

Suri kabilesindeki yeterli bir olgunluğa erişen kadınların vücutlarına jiletlerle kesikler atılıyor. Bu izler aynı zamanda ileride çocuk sahibi olabileceğininin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Genç kızlar yaklaşık yarım saat süren bu yara izleri için bıçak ve ustura darbelerine maruz kalıyor. Yara izleri kabile erkeklerinin çıplak deri sevmemeleri nedeniyle de yapılıyor. Yıllarca süren bu gelenek erkeklerin istekleri doğrultusunda bugüne kadar sürdürülmüş ve hala da devam ediyor.

Fotoğrafları çeken Alman fotoğrafçı Jan C Schlegel , ''Yüzünde herhangi bir acı belirtisi yoktu. Yarım saat boyunca sesini çıkarmadı. Eğer çıkarmış olsaydı bu ailesi için bir utanç kaynağı olarak kalacaktı'' dedi.

Yaranın açılmasından sonra, insanlar yara izini daha da arttırmak için bazen kömür veya ağaç gibi bitki suları kullanıyorlar. Atma adı verilen bu izler bölgenin güzelliği ve bir sanat türü olarak kabul ediliyor.

Fotoğraflarda kırsal topluluklarda yaşayan insanların yaşam tarzları ve gelenekleri göze çarpıyor. Kadınlar, kabile erkeklerine nazaran geleneklerini hala sürdürmeyi başarabilmiş. İlgi çeken saç modellerini yapabilmek için saatlerce uğraşıyorlar.