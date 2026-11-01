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Ne küf ne kötü koku kalacak: Bu eşya çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayacak

Kış aylarında çamaşır kurutmak, güneşli günlerin azalmasıyla birlikte zorlaşabiliyor. Özellikle evde kurutulan çamaşırların uzun süre nemli kalması kötü kokulara hatta küfe bile neden olabiliyor. Ancak uzmanların önerdiği basit bir yöntemle kurutma süresini kısaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak mümkün.

Ne küf ne kötü koku kalacak: Bu eşya çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Çamaşır makinesi uzmanı Michelle Feng, kurutma makinesinin daha verimli çalışmasını sağlayan pratik bir yöntem paylaştı. Feng'e göre kurutma makinesine eklenecek temiz ve kuru bir havlu, çamaşırların daha kısa sürede kurumasına yardımcı oluyor.

Ne küf ne kötü koku kalacak: Bu eşya çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayacak 1

KURUTMA MAKİNESİNE KURU HAVLU EKLEYİN

Michelle Feng, kurutma makinesinin tamburuna temiz ve kuru bir havlu eklemenin çalışma süresini azaltabileceğini belirtti. Havlu, çamaşırlardaki fazla nemi emerek kuruma sürecini hızlandırıyor. Böylece kurutma makinesinin daha kısa süre çalışması ve enerji tasarrufu sağlanması mümkün oluyor.

Kurutma sırasında tambura temiz bir tenis topu eklemek de önerilen yöntemler arasında yer alıyor. Tenis topu, hava dolaşımını artırarak çamaşırların daha hızlı kurumasına yardımcı oluyor. Ayrıca kıyafetlerdeki kırışıklıkların azalmasını ve kumaşların daha yumuşak kalmasını sağlayabiliyor.

Ne küf ne kötü koku kalacak: Bu eşya çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayacak 2

ÇAMAŞIRLARIN KÖTÜ KOKMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Çamaşırlar kuruduktan sonra nemli veya küf kokusuna benzer bir koku oluşuyorsa makinede ek sıkma programı çalıştırılabilir. Bu işlem, çamaşırlardaki fazla suyun uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

Kurutma makinesi bulunmayan evlerde ise çamaşırların asıldığı odanın penceresini açmak ve kıyafetleri kurutmalık üzerinde üst üste getirmemek gerekiyor. Böylece hava dolaşımı artıyor ve çamaşırlar daha kolay kuruyor.

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