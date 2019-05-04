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Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 yüzbaşı şehit oldu, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, 4 Mayıs'ta PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Azez şehit TSK PKK

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