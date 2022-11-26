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Suriye'deki teröristler roket ve havanlarla saldırmıştı! Sınır ilçesi Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi

26.11.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Pazartesi günü Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan YPG/PKK teröristlerince, Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan terör saldırısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası ilçede eğitime 1 hafta ara verilmişti. Karkamış Kaymakamlığından yapılan yeni bir açıklamaya göre 28-29 Kasım'ı kapsayan tarihlerde de okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Suriye'deki teröristler roket ve havanlarla saldırmıştı! Sınır ilçesi Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi

Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce roketli-havanlı saldırıya uğrayan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde eğitime 2 gün daha ara verildi.

Karkamış Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde eğitim-öğretime 28-29 Kasım tarihlerinde ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

21 Kasım Pazartesi günü, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinden 10 havan/roketli saldırı düzenlenmiş, atılan havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etmiş, bazı roketler ise boş araziye düşmüştü. Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından eğitime 1 hafta ara verilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Gaziantep Karkamış eğitim

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