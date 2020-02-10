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Suriye’den gelen şehit haberinin ardından Türkiye’den çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

Suriye’den gelen şehit haberinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi. Altun açıklamasında “Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır” ifadelerini kullandı.

Suriye’den gelen şehit haberinin ardından Türkiye’den çok sert tepki

İşte Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklama:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.

Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

İDLİB'DEKİ HAİN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib’in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, “İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok sert tepki çok sert tepki sonuç analar ağlıyor ne için? işte onu kimse bilmiyor.....
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