HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'den iddia: İsrail tarafından vurulduk

Suriye'den iddia: İsrail tarafından vurulduk

14.08.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Esed rejiminin haber ajansında yer alan iddiaya göre, Suriye hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Suriye'den iddia: İsrail tarafından vurulduk

Suriye'nin batısındaki Tartus iline İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

c1

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

Tartus ili ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 22 Temmuz'da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

c2

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı! Sosyal medyadan paylaştıO ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı! Sosyal medyadan paylaştı
Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğduTuristin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu
KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay olduKYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu
Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlayacak indirim öncesi Bakan Nebati'den flaş açıklama!

Yarın başlayacak indirim öncesi Bakan Nebati'den flaş açıklama!

Rana'dan kahreden haber! Sesleri duyup başını uzattığı sırada...

Rana'dan kahreden haber! Sesleri duyup başını uzattığı sırada...

Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!

Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!

Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni görevi

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni görevi

İlginizi Çekebilir

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.