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Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri: İdlib konusunda ilgili herkese mesajımız açık. Savaşla ya da barışçıl yollarla, İdlib'e geliyoruz.

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Suriye yönetimi, iç savaşta gözlerin çevrildiği İdlib’in kontrolünü ‘savaşla ya da barışla’ geri alacakları yönünde bir açıklama yaptı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, “Suriye’nin her yerinde muzaffer olduğumuz gibi İdlib’de de muzaffer olacağız ve bu konuyla ilgili herkese mesaj açık: Savaşla ya da barışçıl yollarla, İdlib’e geliyoruz” dedi.

Suriye gazetesi El Vatan’ın haberine göre, Mikdat İdlib’de Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmayı, ülkenin diğer yerlerinde ‘çatışmasızlık bölgeleri’ kurulması ile sonuçlanan daha geniş çaplı diplomatik yöntemin bir parçası olarak niteledi.

Rusya ile Türkiye arasında geçen hafta varılan mutabakat, Suriye ordusunun İdlib’i silahlı isyancılardan geri almak için kapsamlı bir operasyon düzenlememesi karşılığında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını öngörüyor. Anlaşma uyarınca, radikal grupların 15 Ekim’e kadar bu bölgeden çekilmesi, bölgedeki ağır silahların da çıkarılması öngörülüyor. İdlib’deki en büyük radikal grup olan Tahrir El Şam’ın (eski adıyla El Nusra) anlaşmayı kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Anlaşmaya uyup uymayacağı şiddetten kaçınılması için kritik önem taşıyan örgüt dün, kararını birkaç gün içinde açıklayacağını duyurmuştu.

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