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Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi yönetim kurulunu seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri, Azez ilçesinde bir araya gelerek, yönetim kurulunun 50 üyesini belirledi

AZEZ/ANKARA (AA) - Suriyeli 150 aşiretin birleşerek kurduğu "Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi", ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bir araya gelerek, yönetim kurulu üyelerini seçti.

Geçen yılın aralık ayında Suriyeli 150 aşiretten yüzlerce üyenin katılımıyla kurulan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, yönetim kurulu üyelerini belirlemek için Suriye'nin Halep iline bağlı Azez'de toplandı.

Toplantıda Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani temsilcilerin de aralarında bulunduğu 50 kişilik yönetim kurulu seçildi.

Aşiret toplantısına katılan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, yaptığı açıklamada, Suriye halkının bütünlüğüne destek olduklarını vurguladı.

Mustafa, Fırat'ın doğusunda önemli siyasi gelişmelerin yaşandığını hatırlatarak, "Buna karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün güzel bir müjde duyduk. Daha fazla aşiretin bu meclise katıldığının haberini aldık." dedi.

- Fırat'ın doğusundaki aşiretlere çağrı

Kabilelerin ve aşiretlerin şeyhlerinin ve kanaat önderlerinin katıldığı toplantının ardından okunan başkanlık heyeti açıklamasında, "Katılımcılar, Suriye devriminin temel taşlarına bağlılıkları ve bütün yönleri ile zalim rejimin düşürülmesi için Suriye halkına vermiş oldukları söze vurgu yapmışlardır. Aynı zamanda bütün terörist unsurların, mezhepsel milislerin ve Suriye halkına düşman yabancı güçlerin Suriye'den çıkartılması ve demografik değişime karşı kesin tavrındaki kararlılığı yinelemiştir." denildi.

Katılımcıların, ülkenin dört bir yanındaki bütün aşiret ve kabile mensuplarına meclisin çatısı altında birleşmesi için çağrıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çağrı meclisin politikası ve sosyal yapısıdır. Özellikle de ortak düşman ve terörist PKK ve PYD bölücü örgütlerinin altında kötü şartlarda acı çeken, Fırat'ın doğusundaki aşiret ve kabile mensuplarını davet etmişlerdir."

- Fırat'ın doğusuna olası operasyona destek

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye topraklarını işgal ederek bölmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, "Bu münasebetle meclis; Özgür Suriye Ordusu, Türk hükümeti ve Türk ordusuna Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda yaptığı çağrısını yinelemiştir. Meclis, aynı şekilde söz konusu tarafların, bölücü örgütlere karşı ve onları işgal ettikleri bölgelerden çıkartmak için verdiği desteğe vurgu yapmıştır." görüşü dile getirildi.

Açıklamada, meclisin üyelerine Fırat'ın doğusundaki aşiret ve kabile temsilcileri ile irtibat kurmaları tavsiye edildi.

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aşiret Azez muhalifler Suriye Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi YPG/PKK

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