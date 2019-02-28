Suriye kargo gemisi İstanbul Boğazından geçti

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-SURİYE bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için yola çıkan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

Sakarya Karasu limanından yük alan Suriye bayraklı 'Souria' adlı kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

(FOTOĞRAF)



