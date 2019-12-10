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Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri sona erdi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 14. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri tamamlandı.

Ritz Carlton Otel'de sabah saatlerinde Rusya ve İran heyetlerinin bir araya gelmesiyle başlayan ön görüşmeler, Rusya'nın, Suriye'nin BM Özel Temsilcisi Beşar Caferi'nin başkanlığındaki rejim heyetiyle TSİ 09.00'de yaptığı görüşmeyle devam etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet de TSİ 11.00'de otele gelerek, Rus heyetiyle görüştü, daha sonra İran ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleriyle bir araya geldi.

Rusya heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in başkanlık ettiği BM heyetiyle görüştü.

Garantör ülke temsilcileri, TSİ 15.00'te üçlü oturum gerçekleştirdi.

Görüşmelerin gündemini, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması dahil güven artırıcı önlemler, uluslararası bir konferans yapmak için gerekli girişimlerin tartışılması dahil olmak üzere mültecilerin evlerine dönmesi bağlamında Suriye'ye kapsamlı insani yardımın yoğunlaştırılması, Anayasa Komitesinin çalışmalarına başlaması ışığında siyasi sürecin ilerletilmesi konuları oluşturdu.

- Ana toplantı yarın yapılacak

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak. Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri gözlemci olarak görüşmelerde yer alacak.

Toplantıya, Lübnan ve Irak heyetleri de gözlemci statüsünde katılacak.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.

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Suriye toplantısı

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