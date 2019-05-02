HABER

Suriye krizinde Cenevre süreci için yeni sayfa

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:22 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, tıkanan Cenevre sürecini yeniden canlandırmak için ilk somut adımını yarın atacak - Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD temsilcileriyle toplantılar yapacak - Özel temsilci, bu ay içinde Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililerle de bir araya gelecek

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, uzun zamandır gelişme elde edilemeyen Cenevre sürecini yeniden canlandırmak için ilk somut temaslarına yarın başlayacak.

Özel Temsilci Pedersen, göreve geldiği ocak ayından bu yana Cenevre'deki ilk önemli toplantısını yarın, "küçük grup" olarak adlandırılan ülkelerle yapacak.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek toplantılarda Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla bir araya gelecek.

Pedersen'in ilk hedefi geçen aralık ayından bu yana tıkanan Cenevre sürecini yeniden canlandırmak olacak.

Toplantılarda, Suriye'de siyasi çözüm sürecinin yol haritasının belirlenmesi ve Anayasa Komitesi'nin kurularak yazın ilk toplantısını Cenevre'de yapması öncelikle amaçlanıyor.

Pedersen, bu toplantının ardından mayıs ayı içinde Astana sürecinin garantörleriyle yine Cenevre'de buluşacak.

Cenevre sürecinde küçük grupla en son toplantıyı dönemin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 14 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti.

Mistura'nın 18 Aralık 2018'de Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıdan bu yana Cenevre sürecinde ilerleme sağlanamamıştı.

Pedersen, salı günü BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirmişti.

Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerle mayıs ayında Cenevre'de de görüşeceklerini ve Suriye'de uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Pedersen, ''Yeniden canlandırılmış geniş tabanlı bir uluslararası iş birliği görmek istiyorum ve Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı.'' ifadesini kullanmıştı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çevrecilerden tarihi Myndos Kapısı'nda temizlik çalışmasıÇevrecilerden tarihi Myndos Kapısı'nda temizlik çalışması
Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları gizliyor"Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları gizliyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Cenevre Geir O. Pedersen Suriye

En Çok Okunan Haberler

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adana'da HES projesi inşaatında patlama

Adana'da HES projesi inşaatında patlama

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Gençlerin ölüm oyunu! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp denize attı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

Ve iyi haber geldi! Selim ve Barış bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.