Suriye krizinde Cenevre süreci için yeni sayfa

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Cenevre sürecinde küçük grupla en son toplantıyı dönemin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 14 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti.

Pedersen, bu toplantının ardından mayıs ayı içinde Astana sürecinin garantörleriyle yine Cenevre'de buluşacak.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek toplantılarda Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla bir araya gelecek.

Özel Temsilci Pedersen, göreve geldiği ocak ayından bu yana Cenevre'deki ilk önemli toplantısını yarın, "küçük grup" olarak adlandırılan ülkelerle yapacak.

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, uzun zamandır gelişme elde edilemeyen Cenevre sürecini yeniden canlandırmak için ilk somut temaslarına yarın başlayacak.

Mistura'nın 18 Aralık 2018'de Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıdan bu yana Cenevre sürecinde ilerleme sağlanamamıştı.

Pedersen, salı günü BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirmişti.

Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerle mayıs ayında Cenevre'de de görüşeceklerini ve Suriye'de uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Pedersen, ''Yeniden canlandırılmış geniş tabanlı bir uluslararası iş birliği görmek istiyorum ve Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı.'' ifadesini kullanmıştı.

