Suriye Medya Birliği (USM), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılara son vermesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

USM'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve Rusya'nın, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Geçen hafta çok sayıda sağlık merkezi, okul ve sivil savunma merkezinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Saldırıların son bulması ve sivillerin korunması için uluslararası toplumu ve tüm kuruluşlarını göreve çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, rejim ve Rusya'nın, sivilleri yasaklanmış silahlarla hedef aldığı vurgulanarak, İdlib'deki saldırıları takip eden gazetecilerin de hedef alındığı kaydedildi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.