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Suriye ordusu İdlib'e saldırdı! Sivil can kaybı ve yaralılar var

27.10.2023 01:08 | Son Güncelleme:
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Suriye ordusu İdlib'i hedef almayı sürdürüyor. Son olarak İdlib kent merkezine yapılan saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

Suriye ordusu İdlib'e saldırdı! Sivil can kaybı ve yaralılar var

Suriye ordusunun, İdlib kent merkezi ve Cebel Zaviye Dağı'ndaki köylere, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırıları sürüyor. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib merkezindeki mahallelere düzenlenen saldırılarda 1 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Suriye rejiminin sabahtan bu yana İdlib kent merkezine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralıların sayısı da 11'e yükseldi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye

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