HABER

Suriye rejimi bir aileyi daha parçaladı: 1 ölü 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Suriye rejimi topçuları Hama şehrinin Kafr Zita bölgesinde bir evi bombaladı.

Suriye rejimi topçuları Hama şehrinin Kafr Zita bölgesinde bir evi bombaladı. Baba hayatını kaybederken, aileden 4 kişi yaralandı.
Suriye rejimi, Hama ve İdlib bölgesinde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hama şehrinin kuzey mahallelerinden Kafr Zita’ya topçu atışı yapan rejim güçlerinin birçok sivil yerleşim yerini hedef aldığı gözlendi. Yapılan bombardımanda 1 sivil hayatını kaybederken 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Bombardımanla birlikte olay yerine intikal eden Suriye Sivil Savunma ekipleri, moloz yığınlarından yaralıları çıkararak yakındaki sağlık ocaklarına nakletti. Ekipten bir gönüllü yaptığı açıklamada, toplardan birinin bir eve isabet ettiğini ve hayatını kaybeden kişinin ailenin babası olduğunu söyledi.
Bombardıman, rejim güçlerinin aylardır yaptığı ağır bombardımanı durdurduktan birkaç gün sonra gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye ve Rusya İdlib ve Haman’nın kuzeyini “gerilimi azaltma bölgesi” ilan etmiş, çatışmaların durdurulması kararını almıştı.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Bartın'da oylar yeniden sayılıyorBartın'da oylar yeniden sayılıyor
Bursa'da otizmli çocuklar bir günlüğüne polis olduBursa'da otizmli çocuklar bir günlüğüne polis oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.