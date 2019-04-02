Suriye rejimi bir aileyi daha parçaladı: 1 ölü 4 yaralı

Suriye rejimi topçuları Hama şehrinin Kafr Zita bölgesinde bir evi bombaladı. Baba hayatını kaybederken, aileden 4 kişi yaralandı.

Suriye rejimi, Hama ve İdlib bölgesinde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hama şehrinin kuzey mahallelerinden Kafr Zita’ya topçu atışı yapan rejim güçlerinin birçok sivil yerleşim yerini hedef aldığı gözlendi. Yapılan bombardımanda 1 sivil hayatını kaybederken 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Bombardımanla birlikte olay yerine intikal eden Suriye Sivil Savunma ekipleri, moloz yığınlarından yaralıları çıkararak yakındaki sağlık ocaklarına nakletti. Ekipten bir gönüllü yaptığı açıklamada, toplardan birinin bir eve isabet ettiğini ve hayatını kaybeden kişinin ailenin babası olduğunu söyledi.

Bombardıman, rejim güçlerinin aylardır yaptığı ağır bombardımanı durdurduktan birkaç gün sonra gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye ve Rusya İdlib ve Haman’nın kuzeyini “gerilimi azaltma bölgesi” ilan etmiş, çatışmaların durdurulması kararını almıştı.

