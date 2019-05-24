Suriye rejimi İdlib civarını yine bombaladı: 8 ölü

Suriye rejimine ait savaş uçakları muhaliflerin elinde bulundurduğu kuzeybatıdaki kasabaları dün yine bombaladı. Bombardımanda 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye rejimine ait savaş uçakları, ülkenin kuzeybatısında İdlib çevresini bombaladı. Dün yaşanan bombardıman sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rejim güçlerinin muhalif grupların elinde bulundurduğu İdlib yakınlarındaki kasabalara Salı ve Çarşamba günü yaptığı hava saldırılarında da 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye rejim güçleri Hama yakınlarında Kefr Nebude’de muhaliflerin karşı atağını geri püskürtmek için 3 gündür saldırılarına devam ediyor. Bölgede 11’i muhaliflerden olmak üzere 17 savaşçının öldüğü belirtildi.

Muhaliflerin, Suriye rejim güçlerinin aldığı Kefr Nebude kasabasının büyük bir kısmını Çarşamba günü yeniden ele geçirdikleri kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Salı gününden beri Kefr Nebude’de süren çatışmalarda 100 savaşçının hayatını kaybettiğini açıkladı.

El Kaide’nin Suriye kolundan ayrılan Heyet Tahrir El Şam ittifakının ise İdlib’in büyük bir kısmını ve İdlib’in bitişiğinde bulunan Halep, Hama ve Lazkiye’de bazı bölgeleri elinde bulundurduğu belirtildi.

Gerginliğin azaltılması anlaşması gereğince koruma altında olmasına rağmen bu bölgelere, Suriye hükümeti ve Rus müttefikleri son haftalarda hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırarak bölgenin güney kanadında bulunan bazı kasabaları ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler, yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib’e Suriye ve Rusya tarafından yapılan saldırılarla ilgili olarak büyük bir insani felaket yaşanacağı uyarısında bulundu. BM, Suriye ve Rus savaş uçaklarının 20 sağlık merkezini bombaladığını, bunlardan yalnız birinin halen hizmet vermeye devam ettiğini belirtti. BM, 28 Nisan’dan beri 200 bin insanın yaşadıkları yerleri terk ettiğini açıkladı.

