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Suriye sınırına asker takviyesi yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a geç saatlerde ulaştı.

Suriye sınırına asker takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a geç saatlerde ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, gerekli ikmal ve yüklemeleri yapılan çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve komandolar Cilvegözü sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına asker takviyesi yapıldı

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