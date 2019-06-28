Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı 

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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