HABER

Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.  Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı 

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdiKalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi
Hakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için törenHakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.