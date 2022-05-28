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Suriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandı

28.05.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir askeri harekat gündemdeyken Türkiye-Suriye sınırından yeni görüntüler geldi. Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği Mardin’in Nusaybin ilçesinden gözlemlendi. Helikopterlerin Rusya ile rejim birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Suriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandı

Son dakika haberi... Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan helikopter hareketliliği Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Görüntülerdeki helikopterlerin ilk kez bu şekilde sınır hattına yakın uçtukları ifade edildi.

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NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Nusaybin'de öğlen saatlerinde Suriye'nin Kamışlı kenti üzerinden uçan 6 helikopter kentin doğu tarafında bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattına sıfır noktada görüldü. Helikopterlerin peş peşe Irak yönüne doğru gittiği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Helikopterlerin ilk kez bu şekilde sınır hattına yakın uçtukları belirtildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, helikopterlerin Rusya ile rejim birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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