Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak’ın karşısında kalan bölge terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü, Türkiye sınırında tehdit oluşturması ve işgal ettiği alanlarda sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak bölgenin demografik yapısını değiştirdi. Zaman zaman sınırın Suriye tarafından teröristler tarafından yapılan taciz ve saldırılar da Türkiye’nin tepkisine yol açtı.

Angajman kuralları kapsamında püskürtülen saldırılar ile tehdit oluşturan PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridorunun engellenmesi için Türkiye, bir an önce bölgeden terör örgütünün çıkmasını aksi takdirde askeri harekat düzenleneceğini dile getirdi.

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin oluşturmak istediği terör koridoruna izin verilmeyeceğini açıklayan Türkiye’nin kararlılığının ardından 5-7 Ağustos tarihlerinde ABD’li askeri yetkililer Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yapılan toplantıda Fırat’ın doğusundaki alanda güvenli bir bölge oluşturulması kararına varıldı. Türkiye ile ABD tarafından güvenli bölgenin ortak şekilde tesis edilmesi yönünde varılan mutabakatın ardından 12 Ağustos’ta ABD’li ilk askeri heyet Şanlıurfa’ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde iki ülke askerleri tarafından güvenli bölgenin ortak tesisi için de Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD’li generaller ile subayların görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında ilk etapta hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının kullanımına açıldı.