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Suriye sınırında orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalı, Türkiye sınırına yakın bölgede orman yangını çıktı.

Rejimin birliklerin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Murtlu ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı.

Yayladağı ilçesi Kızılçat ve Çalıboğazı mevkisi karşısında, sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.

Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.

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