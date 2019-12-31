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  4. Suriye sınırındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Suriye sınırındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Valiliği'nce Suriye sınır hattındaki 48 farklı alanın, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği'nce Suriye sınır hattındaki 48 farklı alanın, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesinin, can ve mal güvenliğinin olası tehdit ile tehlikelerden bertaraf edilmesinin amaçlandığı uygulamanın, sınırın geri bölgesindeki 48 alanı kapsadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun gerisinde yer alan, Türkyurdu Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Köprübatı Hudut Karakolu, Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu bölgeleri içerisinde 48 farklı alanda 01 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 00.01'de başlayıp, 15 Ocak 2020 Ocak günü saat 23.59'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 01 Ocak 2020- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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