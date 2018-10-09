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Suriye sınırındaki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:44 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki orman yangınları

Suriye'de, Türkiye sınırı yakınlarındaki iki farklı noktada çıkan orman yangınları etkisini yitirdi.

Esed rejimine bağlı birliklerin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırısı sonrası, Sallur ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınlar, 4 gün boyunca devam etti.

Ülkedeki iç savaş nedeniyle hiçbir müdahalenin yapılmadığı yangınlar, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Öte yandan, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin, olası yangınlara karşı, sınır bölgesinde hazır beklediği görüldü.

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orman sınır yangın

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