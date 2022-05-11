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Suriye uyruklu tıp öğrencisi, Antalya'daki evinde ölü bulundu

11.05.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Hassun (29) evinde ölü bulundu. Hassun'un cansız bedenini eve gelen arkadaşları buldu. Tıp öğrencisinin kesin ölün nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.

Suriye uyruklu tıp öğrencisi, Antalya'daki evinde ölü bulundu

Antalya'daki olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 4'üncü kat dairesinde meydana geldi.

Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Hassun'u eve gelen arkadaşları hareketsiz şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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İNTİHAR ŞÜPHESİ

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Tıp öğrencisi Ali Hassun'un intihar ettiği üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye antalya
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