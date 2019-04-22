HABER

Suriye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Anda Kardeşe Vefa Derneği, çocuklar için etkinlik düzenledi

BAB/ANKARA (AA) - Anda Kardeşe Vefa Derneği, Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinin Kabbasin beldesinde çocuklar için bayram etkinliği organize etti.

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde yaklaşık 500 çocuğun katıldığı etkinlik gerçekleştirdi.

AA muhabirine açıklama yapan dernek başkanı Okan Tosun, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kabbasin’de çocuklar için etkinlik düzenledik. Türk gönüllüler ve dernek çalışanı arkadaşlarla çocukları eğlendirdik. Çocuklara hediyeler dağıttık.” diye konuştu.

Bayram kapsamında yarın Suriye’nin kuzeyinde muhalifler kontrolündeki birçok yerleşimde etkinlikler düzenlenecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Malatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurduMalatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurdu
Kılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandıKılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan anda kardeşe vefa derneği bab Suriye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa'da iş kuyruğunun sonu gelmedi

Kuyruğun son gelmedi! Sadece 6 ay çalışabilmek için...

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.