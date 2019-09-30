HABER

"Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 23:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal: - "Türkiye, Suriye'deki krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak, bundan kaynaklanan tehditlerle mücadele etme konusunda da kararlı. Suriye'de, İdlib ya da kuzeydoğuda DEAŞ olsun, PYD/YPG olsun hiçbir terörist unsura yer yok" - "Siyasi süreç ve yaklaşan Cenevre müzakereleri, sahada elverişli bir ortam sağlanmadıkça olumlu sonuç vermeyebilir" - "Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için şartlar yaratmaya başlamanın zamanı geldiğini düşünüyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Türkiye, Suriye'deki krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak, bundan kaynaklanan tehditlerle mücadele etme konusunda da kararlı. Suriye'de, İdlib ya da kuzeydoğuda DEAŞ olsun, PYD/YPG olsun hiçbir terörist unsura yer yok." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Suriye" oturumunda konuşan Önal, Anayasa Komitesinin oluşturulmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

Siyasi süreci ilerletmek ve nihai bir sonuca ulaşmak için tüm taraflar arasında iş birliğinin önemine işaret eden Önal, uluslararası toplumun öncelikle de BMGK'nin Anayasa Komitesini sonuca ve akabinde konseyin 2254 sayılı kararı doğrultusunda BM denetiminde adil ve özgür seçimlere götürecek süreçte desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Önal, "Siyasi süreç ve yaklaşan Cenevre müzakereleri, sahada elverişli bir ortam sağlanmadıkça olumlu sonuç vermeyebilir." ifadesini kullandı.

İdlib'deki duruma da değinen ve İdlib mutabakatının uygulanması için çabaları sürdürdüklerini vurgulayan Önal, radikal unsurlarla mücadele edilmesi gerektiği ancak bunu yaparken de sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

- "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine tehdit teşkil ediyor"

Önal, Türkiye'nin siyasi sürece destek vermeye devam edeceğini ve güven artırıcı önlemlerinin inşasına katkıda bulunacağını ifade ederek, Astana formatındaki çalışma grubunun tutukluların serbest bırakılması projesinin ise umut verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Suriye'deki krizden en fazla etkilenen ülkelerden birisi olarak, bundan kaynaklanan tehditlerle mücadele etme konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken Önal, "Suriye'de, İdlib ya da kuzeydoğuda DEAŞ olsun, PYD/YPG olsun hiçbir terörist unsura yer yok. Bu tür terör örgütlerinin varlığı, kaldıki güçlendirilmesi sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine de tehdit teşkil ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin hem 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hem de Suriye içinde olanlara insani yardım gönderilmesine olanak sağladığını kaydeden Önal, "Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için şartlar yaratmaya başlamanın zamanı geldiğini düşünüyoruz ve bu bizim bölgesel ve uluslararası taraflarda koordinasyon içinde komşu ülkelerle başlattığımız bir uygulama." ifadelerini kullandı.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Düzce’de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurduDüzce’de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurdu
Minik Meryem günden güne eriyorMinik Meryem günden güne eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Suriye" oturumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.