HABER

SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Verdikleri elektriğin acısıyla bağıracak gücü dahi kendimde bulamadım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Esed rejiminin cezaevlerinde işkence gören mühendis Abdülhamid Kvieder, barışçıl bir gösteriye katıldığı için maruz kaldığı insanlık dışı muameleleri anlattı - Kvieder: - "Kabloyla göğsüme elektrik verdiler. Katlanılması güç bir acıydı. Verdikleri elektriğin acısıyla bağıracak gücü dahi kendimde bulamadım. Tutuklanmadan önce sağ ayağımda kas yırtılması vardı. Beni döven kişilere ayağımın çok acıdığını ve o ayağıma vurmamalarını söyledim. Bunun üzerine özellikle sorunlu olan ayağıma daha çok vurmaya başladılar" - "Vücuduma kablolarla elektrik verildi. Saat başı, bazen de iki saatte bir birileri gelerek, bana hakaretler ederek, silah kabzası, sopa ve demir zincirlerle vuruyordu. Bulunduğum oda çok soğuktu. Isınmamı sağlayacak herhangi bir örtü verilmiyordu ve çok üşüyordum" - "Yaşadıklarımın bende oluşturduğu travma nedeniyle her gece istisnasız aynı kabusu görüyorum. Suriye’den birileri geliyor ve bana 'Hadi kalk Suriye’ye dönüyoruz.' diyorlar ya da beni Viyana’daki evimde, yatağımda dövdüklerini görüyorum"

VİYANA (AA) - AŞKIN KIYAĞAN - Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan işkencelere tanıklık eden Abdülhamid Kvieder, rejim karşıtı bir gösteriye katıldığı için elektrik verilerek işkencesine maruz bırakıldığını, özellikle ayağındaki rahatsızlığı fark eden işkencecilerin bu ayağında kalıcı hasara yol açtıklarını söyledi.

Suriye’de halk ayaklanmasının yeni başladığı dönemde başkent Şam’da Esed karşıtı bir gösteriye katıldığı için gözaltına alınan Abdülhamid Kvieder, alıkonulma süreci, tutuklu bulunduğu zamanda gördüğü işkenceler ve sonrasında baş etmek durumunda kaldığı fiziki ve psikolojik sorunlara ilişkin yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bilgisayar mühendisi Kvieder, 2011’de Şam’ın merkezinde rejim karşıtı bir gösteriye katıldığı için iki kişi tarafından gözaltına alındığını, gözlerinin bağlandığını, gözleri açıldığında ise kendini küçük bir odada bulduğunu belirtti.

Yolculuk süresinde "Yolda bir ara şoför, arabayı durdurarak yanıma geldi ve Esed’e karşı gösterilere katıldığım için ülkeyi felakete sürüklediğimi söyleyerek ağır hakaretler eşliğinde bana defalarca vurdu." diyen Kvieder, tutuklu bulunduğu yerin ismini daha sonra öğrendiğini ve orasının ülkenin en kötü hapishanelerinden biri olan Filistin Şubesi olduğunu kaydetti.

- Saat başı işkence seansları

Hapishanede anlatılması çok zor bir 5 gün geçirdiğini vurgulayan Kvieder, şunları aktardı:

"Büyük bir odada tutuluyordum. Vücuduma kablolarla elektrik verildi. Saat başı, bazen de iki saatte bir birileri gelerek, bana hakaretler ederek, silah kabzası, sopa ve demir zincirlerle vuruyordu. Bulunduğum oda çok soğuktu. Isınmamı sağlayacak herhangi bir örtü verilmiyordu ve çok üşüyordum."

Kvieder, hapishanede bulunduğu sürede zaman mefhumunu kaybettiğinin, yemek, tuvalet gibi insani ihtiyaçlarının da giderilmesine büyük oranda müsaade edilmediğinin altını çizdi.

Günde bir kere yemek verdiklerini söyleyen Kvieder, "Kirli, küflenmiş bir ekmek parçası ve pişmemiş patates. Çoğunlukla yememiz için verdikleri yiyecekleri odada benimle beraber bulunan küçük hayvanlara (böcek, fare gibi) veriyordum çünkü bir insanın yiyebileceği şeyler değildi." dedi.

- Farklı işkence teknikleri

Çeşitli işkence tekniklerine maruz kaldığını kaydeden Kvieder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabloyla göğsüme elektrik verdiler. Katlanılması güç bir acıydı. Verdikleri elektriğin acısıyla bağıracak gücü dahi kendimde bulamadım. Tutuklanmadan önce sağ ayağımda kas yırtılması vardı. Beni döven kişilere ayağımın çok acıdığını ve o ayağıma vurmamalarını söyledim. Bunun üzerine özellikle sorunlu olan ayağıma daha çok vurmaya başladılar. Bu nedenle bugün dahi futbol, basketbol gibi sporları yapamıyorum. Soğuk kış günlerinde ayağımın ağrısı nüksediyor ve dayanılmaz bir hal alıyor."

Kvieder, özelikle geceleri farklı hücrelerde tutulan kişilerin ağlama, bağırma seslerini duyduğunu, bu kişilerin o vakitte işkenceye maruz kaldıkları için değil, gün içinde yaşadıkları insanlık dışı muamele yüzünden yüksek sesle feryat ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Hapishaneden çıkartılmadan önce kendisi gibi tutuklu bir başka kişinin bulunduğu bir hücreye götürüldüğünü anlatan Kvieder, şöyle devam etti:

"Bu kişiyi daha önce hayatımda hiç görmemiştim. İlk 3-4 saat birbirimizden koktuğumuz için hiç konuşmadık. Daha sonra birden kişisel bilgiler paylaşmadan maruz kaldığımız işkence ve hakaretler üzerine konuştuk. Neredeyse benzer işkencelere maruz kaldığımızı anladık. Hapisten çıktığımda kuzenimin de benim tutuklu olduğum dönemde gözaltına alındığını öğrendim. Ona da bana yaptıkları gibi elektrik vermişler, hakaretler etmişler ve aralıksız dövmüşler. Şu an bir başka ülkede yaşayan kuzenimi ne zaman arasam hep hapiste yaşadığımız kötü günler üzerine konuşuyoruz."

- "Esed'i seviyor musun?" sorusu

Kvieder, işkence seanslarının ardından gözleri kapalı olarak bir kişi tarafından sorguya çekildiğini, onlarca soruya cevap vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Sorguyu yürüten kişinin Esed’i sevip sevmediği ve rejime karşı olup olmadığı sorusunu yönelttiğini belirten Kvieder, "İlk önce bu soruya karşı sessiz kaldım. Daha sonra eğer onu sevmediğimi söyleseydim tekrar işkenceye maruz kalacağımı bildiğim için benden istedikleri şeyleri onlara söyledim. Beni, rejime karşı gösteri düzenlemeyeceğimi, tekrar çağırdıkları taktirde geleceğimi, bulunduğum bölgeyi terk etmeyeceğimi taahhüt eden bir kağıt imzalatarak serbest bıraktılar." bilgilerini paylaştı.

Serbest bırakıldıktan sonra yaklaşık 4 gün boyunca yataktan çıkamadığını anlatan Kvieder, arkadaş ve akrabalarının geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu ancak Esed yanlısı akrabalarının bugün dahi kendisiyle konuşmadığını ifade etti.

- Çıktıktan sonra yaşadıkları

Kvieder, serbest bırakılmasını takip eden iki hafta süresince hep aynı kabusla uyandığını kaydederek, "İlk iki hafta çok zor geçti benim için. Hem hastalanmıştım hem de psikolojik olarak çok kötü durumdaydım. Bugün dahi orada geçirdiğim her dakikayı, her saniyeyi hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

Fiziksel olarak biraz toparlandıktan sonra hemen yurt dışına çıkmak için gerekli evrakları hazırlayan Kvieder, başka bir ülkede yaşayan bir arkadaşının yardımıyla Suriye’den çıktığını belirtti.

Kvieder, ülkede kalmayı sürdürmesi durumunda hem kendisinin hem de ailesinin daha ağır bedeller ödeyebileceğinden korktuğu için Suriye’yi terk etme kararı aldığını söyledi.

Kvieder, gördüğü işkencelerin kendisinde fiziki ve psikolojik kalıcı hasarlara yol açtığını dile getirerek, "Yaşadıklarımın bende oluşturduğu travma nedeniyle her gece istisnasız aynı kabusu görüyorum. Suriye’den birileri geliyor ve bana 'Hadi kalk Suriye’ye dönüyoruz.' diyorlar. ya da beni Viyana’daki evimde, yatağımda dövdüklerini görüyorum. Bu duruma şahit olan eşim, psikolojik sorunlarımın artmasından kaygı duyuyor. Bu durumla baş etmemde eşim bana çok yardımcı oluyor. Kendisi psikoloji eğitimi almış biri." açıklamasını yaptı.

Suriye’den ayrıldıktan sonra bulunduğu çeşitli ülkelerde mülteci konumuna düşen hemşerilerine yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kvieder, Viyana’da kurduğu dernek aracılığıyla hem Avusturya’daki hem de Avrupa’daki mültecilerin sorunlarına çareler bulmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi.

Bu kapsamda Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda 3 kere konuşma yaptığını belirten Kvieder, son 4 yıldır Viyana'da web tasarım uzmanı olarak çalışıyor.

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
4 kişilik ailenin hayatı felç oldu4 kişilik ailenin hayatı felç oldu
Türkiye dünya askeri güç sıralamasında ilk 10 içerisindeTürkiye dünya askeri güç sıralamasında ilk 10 içerisinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işkence Suriye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Günlük burç yorumları 26 Haziran Çarşamba - Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.