VİYANA (AA) - AŞKIN KIYAĞAN - Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan işkencelere tanıklık eden Abdülhamid Kvieder, rejim karşıtı bir gösteriye katıldığı için elektrik verilerek işkencesine maruz bırakıldığını, özellikle ayağındaki rahatsızlığı fark eden işkencecilerin bu ayağında kalıcı hasara yol açtıklarını söyledi. Suriye’de halk ayaklanmasının yeni başladığı dönemde başkent Şam’da Esed karşıtı bir gösteriye katıldığı için gözaltına alınan Abdülhamid Kvieder, alıkonulma süreci, tutuklu bulunduğu zamanda gördüğü işkenceler ve sonrasında baş etmek durumunda kaldığı fiziki ve psikolojik sorunlara ilişkin yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Bilgisayar mühendisi Kvieder, 2011’de Şam’ın merkezinde rejim karşıtı bir gösteriye katıldığı için iki kişi tarafından gözaltına alındığını, gözlerinin bağlandığını, gözleri açıldığında ise kendini küçük bir odada bulduğunu belirtti. Yolculuk süresinde "Yolda bir ara şoför, arabayı durdurarak yanıma geldi ve Esed’e karşı gösterilere katıldığım için ülkeyi felakete sürüklediğimi söyleyerek ağır hakaretler eşliğinde bana defalarca vurdu." diyen Kvieder, tutuklu bulunduğu yerin ismini daha sonra öğrendiğini ve orasının ülkenin en kötü hapishanelerinden biri olan Filistin Şubesi olduğunu kaydetti.

- Saat başı işkence seansları Hapishanede anlatılması çok zor bir 5 gün geçirdiğini vurgulayan Kvieder, şunları aktardı: "Büyük bir odada tutuluyordum. Vücuduma kablolarla elektrik verildi. Saat başı, bazen de iki saatte bir birileri gelerek, bana hakaretler ederek, silah kabzası, sopa ve demir zincirlerle vuruyordu. Bulunduğum oda çok soğuktu. Isınmamı sağlayacak herhangi bir örtü verilmiyordu ve çok üşüyordum." Kvieder, hapishanede bulunduğu sürede zaman mefhumunu kaybettiğinin, yemek, tuvalet gibi insani ihtiyaçlarının da giderilmesine büyük oranda müsaade edilmediğinin altını çizdi. Günde bir kere yemek verdiklerini söyleyen Kvieder, "Kirli, küflenmiş bir ekmek parçası ve pişmemiş patates. Çoğunlukla yememiz için verdikleri yiyecekleri odada benimle beraber bulunan küçük hayvanlara (böcek, fare gibi) veriyordum çünkü bir insanın yiyebileceği şeyler değildi." dedi. - Farklı işkence teknikleri Çeşitli işkence tekniklerine maruz kaldığını kaydeden Kvieder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kabloyla göğsüme elektrik verdiler. Katlanılması güç bir acıydı. Verdikleri elektriğin acısıyla bağıracak gücü dahi kendimde bulamadım. Tutuklanmadan önce sağ ayağımda kas yırtılması vardı. Beni döven kişilere ayağımın çok acıdığını ve o ayağıma vurmamalarını söyledim. Bunun üzerine özellikle sorunlu olan ayağıma daha çok vurmaya başladılar. Bu nedenle bugün dahi futbol, basketbol gibi sporları yapamıyorum. Soğuk kış günlerinde ayağımın ağrısı nüksediyor ve dayanılmaz bir hal alıyor."

Kvieder, özelikle geceleri farklı hücrelerde tutulan kişilerin ağlama, bağırma seslerini duyduğunu, bu kişilerin o vakitte işkenceye maruz kaldıkları için değil, gün içinde yaşadıkları insanlık dışı muamele yüzünden yüksek sesle feryat ettiklerini düşündüğünü söyledi. Hapishaneden çıkartılmadan önce kendisi gibi tutuklu bir başka kişinin bulunduğu bir hücreye götürüldüğünü anlatan Kvieder, şöyle devam etti: "Bu kişiyi daha önce hayatımda hiç görmemiştim. İlk 3-4 saat birbirimizden koktuğumuz için hiç konuşmadık. Daha sonra birden kişisel bilgiler paylaşmadan maruz kaldığımız işkence ve hakaretler üzerine konuştuk. Neredeyse benzer işkencelere maruz kaldığımızı anladık. Hapisten çıktığımda kuzenimin de benim tutuklu olduğum dönemde gözaltına alındığını öğrendim. Ona da bana yaptıkları gibi elektrik vermişler, hakaretler etmişler ve aralıksız dövmüşler. Şu an bir başka ülkede yaşayan kuzenimi ne zaman arasam hep hapiste yaşadığımız kötü günler üzerine konuşuyoruz." - "Esed'i seviyor musun?" sorusu

Kvieder, işkence seanslarının ardından gözleri kapalı olarak bir kişi tarafından sorguya çekildiğini, onlarca soruya cevap vermek zorunda kaldığını dile getirdi. Sorguyu yürüten kişinin Esed’i sevip sevmediği ve rejime karşı olup olmadığı sorusunu yönelttiğini belirten Kvieder, "İlk önce bu soruya karşı sessiz kaldım. Daha sonra eğer onu sevmediğimi söyleseydim tekrar işkenceye maruz kalacağımı bildiğim için benden istedikleri şeyleri onlara söyledim. Beni, rejime karşı gösteri düzenlemeyeceğimi, tekrar çağırdıkları taktirde geleceğimi, bulunduğum bölgeyi terk etmeyeceğimi taahhüt eden bir kağıt imzalatarak serbest bıraktılar." bilgilerini paylaştı. Serbest bırakıldıktan sonra yaklaşık 4 gün boyunca yataktan çıkamadığını anlatan Kvieder, arkadaş ve akrabalarının geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu ancak Esed yanlısı akrabalarının bugün dahi kendisiyle konuşmadığını ifade etti. - Çıktıktan sonra yaşadıkları Kvieder, serbest bırakılmasını takip eden iki hafta süresince hep aynı kabusla uyandığını kaydederek, "İlk iki hafta çok zor geçti benim için. Hem hastalanmıştım hem de psikolojik olarak çok kötü durumdaydım. Bugün dahi orada geçirdiğim her dakikayı, her saniyeyi hatırlıyorum." şeklinde konuştu.